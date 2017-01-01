مقتل 49 مسلحا خلال 24 ساعة الماضية.

كابول 1 يناير 2017 (واج) - اكدت وزارة الداخلية الافغانية اليوم الأحد , مقتل 49 مسلحا قتلوا خلال سلسلة من العمليات الامنية جرت خلال ال24 ساعة الماضية في شتى انحاء البلاد. واوضحت الداخلية في بيان لها, أن "العمليات غطت اجزاء من مقاطعات زابول, هلمند, باكتيا , ولوغار, واوروزجان, قندهار,هيرات, نانجارها, وسربل, فرياب, قندوز وتخار وقتل خلالها 49 مسلحا و اصيب 31 اخرون , والقي القبض على 16 منهم". ولم يذكر البيان ما إذا كان هناك خسائر في جانب افراد الأمن.