مقتل شرطي في هجوم بشطر كشمير الخاضع لسيطرة الهند.

نيودلهي 1 يناير 2017 (وال) - قالت الشرطة الهندية اليوم الأحد إن ضابط شرطة قتل بعد هجوم شنه مسلحون على رجال الشرطة في منطقة كشمير الخاضعة لسيطرة الهند المضطربة. وتم شن الهجوم الليلة الماضية في تشوغول هاندوارا الواقعة على بعد حوالي 75 كيلومترا من مدينة سرينجار العاصمة الصيفية لشطر كشمير الخاضع لسيطرة الهند بشمال غرب البلاد. وقال مسؤول في الشرطة "اطلق مسلحون النيران على رجال الشرطة الليلة الماضية خلال قيامهم بتفتيش سيارات على الطريق. واصيب شرطي باصابات خطيرة في الهجوم ولكنه توفي متأثرا بجراحه بعد نقله إلى مستشفى قريبة". وذكرت تقارير أن المسلحين أطلقوا النيران من سيارة بعد ان طلب منهم رجال الشرطة الوقوف. واستطاع المسلحون الهرب بفضل الظلام وفقا للشرطة. ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الان. ويشهد اقليم كشمير الخاضع لسيطرة الهند توترا منذ عام 1989 على خلفية مطالب انفصالية.ما جعل السلطات الهندية تكثف من تمركز قوات الامن فى المنطقة التى كثيرا ما تشتبك مع الانفصاليين.