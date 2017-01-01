المرصد السوري: مقتل 60 ألف شخص على الأقل خلال عام 2016 في سوريا.

لندن 1 يناير 2017 (والج) - أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 60 ألف شخص على الأقل بينهم 13 ألفا و607 مدنيين خلال عام 2016, جراء المعارك والقصف والغارات في سوريا. وقال "إن من بين القتلى ألفين و885 طفلا, وألف و855 امرأة, فيما بلغ عدد القتلى في صفوف الأطراف المتقاتلة في سوريا ما يزيد عن 10 آلاف شخص". وكان مجلس الأمن الدولي أصدر أمس قرارا بالإجماع يدعم الخطة الروسية التركية لوقف إطلاق النار في سوريا والدخول في مفاوضات لحل النزاع في هذا البلد, لكنه لم يصادق على تفاصيل الخطة.