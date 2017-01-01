\" معيتيق\" يقوم بجولة في مستشفى الحروق والتجميل بطرابلس .



طرابلس 01 يناير 2017 (وال)- قام النائب بالمجلس الرئاسي \"أحمد

معيتيق\" صباح اليوم الأحد بزيارة تفقدية لمستشفى الحروق والتجميل بطرابلس

.

وأثنى \" معيتيق \" خلال الجولة التى شملت أقسام المستشفى بالجهود التي

تبذلها العناصر الطبية والطبية المساعدة، والتسييرية من أجل تقديم أفضل

الخدمات الطبية للمرضى على الرغم من محدودية الإمكانيات وعدم تسييل

الميزانية خلال العامين الماضيين لقطاع الصحة .

واطلع \" معيتيق \" خلال هذه الجولة التى رافقه فيها مدير المستشفى

الدكتور\" محمد سعد\"، على توقف الصيانة ، والتي أدت الى تدني مستوى

الخدمات بالمستشفى، وعدم استيفاء السعة السريرية لاستقبال المرضى .

وتعهد \" معيتيق\" بمتابعة ملف احتياجات المستشفى، والعمل على تذليل

العراقيل، والصعاب التي تعيق عمل المستشفى وقطاع الصحة بأكمله.

كما شملت هذه الجولة زيارة المرضى في أقسام الإيواء للاطمئنان على

حالتهم الصحية، والذين أشادوا بهذه المبادرة، وأثنوا على الخدمات الطبية

التي تقدم لهم من قبل الأطباء المعالجين، اضافة الى زيارة معهد التمريض

المستحدث مؤخراً لسد العجز في العناصر الطبية المساعدة.

ونقلت إدارة التواصل والإعلام عن مدير المستشفى الدكتور \"محمد سعد\"

قوله \" ان هذه الزيارة للمستشفى سيكون لها أثرها البالغ على نفوس

العاملين بالمستشفى بمختلف تخصصاتهم، وتؤكد مدى اهتمام المسؤولين بقطاع

الصحة بشكل عام، ومستشفى الحروق بشكل خاص نظير الخدمات التي يقدمها

للمرضى رغم ضعف الإمكانيات.

ونوه \"سعد\" في تصريحه على إحصائية العام 2016 التي أكدت تقديم

المستشفى خدماته الطبية لأكثر من 110 ألف حالة من مختلف مناطق ليبيا.



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