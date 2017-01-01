\" معيتيق\" يقوم بجولة في مستشفى الحروق والتجميل بطرابلس .
الأحد ، 01- 01- 2017 - 15:03:00
\n طرابلس 01 يناير 2017 (وال)- قام النائب بالمجلس الرئاسي \"أحمد \nمعيتيق\" صباح اليوم الأحد بزيارة تفقدية لمستشفى الحروق والتجميل بطرابلس\n.\n وأثنى \" معيتيق \" خلال الجولة التى شملت أقسام المستشفى بالجهود التي\nتبذلها العناصر الطبية والطبية المساعدة، والتسييرية من أجل تقديم أفضل \nالخدمات الطبية للمرضى على الرغم من محدودية الإمكانيات وعدم تسييل \nالميزانية خلال العامين الماضيين لقطاع الصحة .\n واطلع \" معيتيق \" خلال هذه الجولة التى رافقه فيها مدير المستشفى \nالدكتور\" محمد سعد\"، على توقف الصيانة ، والتي أدت الى تدني مستوى \nالخدمات بالمستشفى، وعدم استيفاء السعة السريرية لاستقبال المرضى .\n وتعهد \" معيتيق\" بمتابعة ملف احتياجات المستشفى، والعمل على تذليل \nالعراقيل، والصعاب التي تعيق عمل المستشفى وقطاع الصحة بأكمله.\n كما شملت هذه الجولة زيارة المرضى في أقسام الإيواء للاطمئنان على \nحالتهم الصحية، والذين أشادوا بهذه المبادرة، وأثنوا على الخدمات الطبية \nالتي تقدم لهم من قبل الأطباء المعالجين، اضافة الى زيارة معهد التمريض \nالمستحدث مؤخراً لسد العجز في العناصر الطبية المساعدة.\n ونقلت إدارة التواصل والإعلام عن مدير المستشفى الدكتور \"محمد سعد\" \nقوله \" ان هذه الزيارة للمستشفى سيكون لها أثرها البالغ على نفوس \nالعاملين بالمستشفى بمختلف تخصصاتهم، وتؤكد مدى اهتمام المسؤولين بقطاع \nالصحة بشكل عام، ومستشفى الحروق بشكل خاص نظير الخدمات التي يقدمها \nللمرضى رغم ضعف الإمكانيات.\n ونوه \"سعد\" في تصريحه على إحصائية العام 2016 التي أكدت تقديم \nالمستشفى خدماته الطبية لأكثر من 110 ألف حالة من مختلف مناطق ليبيا.\n \n ...( وال )..