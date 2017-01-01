المنتخب الوطني للعبة الكرة الحديدية يواصل تحضيراته للمشاركة بالبطولة الأفريقية .الأحد ، 01-01-2017 - 14:17:00

طرابلس 01 يناير 2017 (وال)- يواصل منتخب الكرة الحديدية ( الرافا ) شباب وفتيات تحضيراته استعدادا للمشاركة في البطولة الأفريقية التي ستقام بالجزائر خلال الفترة من الرابع والعشرين إلى الثلاثين من يناير الجاري . وتجرى التدريبات يومياً بصالة المنتخبات الوطنية بالفضاء الأولمبي بالمدينة الرياضية بطرابلس باشراف المدرب الوطني " عادل مادي " . وكانت اللجنة المنظمة للبطولة ، قد أعلنت تأكيد مشاركات منتخبات : ليبيا ، والجزائر ، وجيبوتي ، وجنوب إفريقيا ، والمغرب ، بالإضافة إلى منتخبات : تونس ، ومصر . ..(وال)..

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