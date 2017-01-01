مقتل " 7 " أشخاص وإصابة آخرين في هجوم انتحاري جنوب النجف بالعراق .

بغداد 1 يناير 2017 ( وال) - أعلنت مصادر الشرطة العراقية مقتل " 7 " أشخاص واصيب 15 آخرون في هجوم إرهابي ضرب اليوم الاحد ناحية القادسية بمحافظة النجف جنوب العراق. وذكرت مديرية شرطة النجف, في بيان صحفي , أن "قوات الشرطة خلال تصديها لهجوم إرهابي نفذه انتحاريون قتل خمسة من الشرطة من بينهم ضابط برتبة نقيب, إلى جانب اثنين من المدنيين" مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية" سعد معن," في تصريح صحفي, إن "شرطة النجف صدت الهجوم الإرهابي الذي حاول اختراق إحدى النقاط الأمنية من أجل تفجير سيارة مفخخة داخل ناحية القادسية بمحافظة النجف". وأشار إلى أن مجموعة إرهابية مكونة من ثلاثة إرهابيين انتحاريين يستقلون سيارة مفخخة حاولوا الدخول إلى محافظة النجف عبر ناحية القادسية لتنفيذ هجوم انتحاري بسيارة مفخخة, وتصدت لهم قوات الأمن واشتبكت مع الإرهابيين المسلحين وتم تدمير السيارة المفخخة وقتل المسلحين. ...( وال ) ...