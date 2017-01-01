رسو ناقلة وقود بميناء طرابلس البحري بحمولة تقدر بــــ ( 30 ) مليون لتر.





طرابلس 01 يناير 2017 ( ‏وال )- رست قبل قليل ناقلة الوقود ( أنوار

النصر ) بميناء طرابلس بحمولة تقدر بــــ ( 30 ) مليون لتر.

وكانت شركة البريقة لتسويق النفط قد طمأنت المواطنين بتوفر الوقود

وبكميات كبيرة بمستودعات الشركة بطرابلس .

وأكدت الشركة بأن إمدادات البنزين من مصفاة الزاوية عبر الخطوط الأرضية

مستمرة ووفق المعتاد ، وان تزويد المحطات بالوقود من المستودعات الرئيسية يسير بطريقة طبيعية .

وأهابت الشركة بالمواطنين بعدم الازدحام أمام محطات الوقود والاستماع

إلى الإشاعات التي لا أساس لها من الصحة .



... ( وال )..