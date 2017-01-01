رسو ناقلة وقود بميناء طرابلس البحري بحمولة تقدر بــــ ( 30 ) مليون لتر.
الأحد ، 01- 01- 2017 - 13:34:00
\n \n طرابلس 01 يناير 2017 ( وال )- رست قبل قليل ناقلة الوقود ( أنوار \nالنصر ) بميناء طرابلس بحمولة تقدر بــــ ( 30 ) مليون لتر.\n وكانت شركة البريقة لتسويق النفط قد طمأنت المواطنين بتوفر الوقود \nوبكميات كبيرة بمستودعات الشركة بطرابلس .\n وأكدت الشركة بأن إمدادات البنزين من مصفاة الزاوية عبر الخطوط الأرضية\nمستمرة ووفق المعتاد ، وان تزويد المحطات بالوقود من المستودعات الرئيسية يسير بطريقة طبيعية . \n وأهابت الشركة بالمواطنين بعدم الازدحام أمام محطات الوقود والاستماع \nإلى الإشاعات التي لا أساس لها من الصحة .\n\n... ( وال )..