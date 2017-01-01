أمين عام الأمم المتحدة يرحب بتوقيع اتفاقية سياسية في الكونغو الديمقراطية.





نيويورك (الأمم المتحدة ) 1 يناير 2017 (وال) - رحبت الأمم المتحدة

بالاتفاقية السياسية التي وقعتها الحكومة وأحزاب المعارضة في جمهورية

الكونغو الديمقراطية والتي ستضمن الانتقال السلمي للسلطة في الدولة

الواقعة بوسط إفريقيا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان امس السبت

\"هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو انتقال سلمي مناسب وفقا للمبادئ

الديمقراطية التى ينص عليها دستور البلاد.\"

وكانت أحزاب المعارضة والحزب الحاكم التابع للرئيس جوزيف كابيلا

وقعا الاتفاقية امس سبت في كينشاسا. وستطلب هذه الاتفاقية من كابيلا أن

يتنحى بعد الانتخابات التي يجب ان تتم قبل نهاية عام 2017.

وجاء هذا التطور الذي طال انتظاره في اتفاقية اولية تم توقيعها

بين جزء من المعارضة وحزب كابيلا يوم 18 اكتوبر وفقا لما قاله بان كي

مون.

وأشاد الأمين العام الاممي بجميع المشاركين في هذه الجهود ومن

بينها قادة من المعارضة وكابيلا وحثهم بان على الالتزام بالاتفاقية التي

تم توقيعها.

وقال بان كي مون \"يجب بذل خطوات ملموسة الان للتجهيز لإجراء

الانتخابات بدون تأجيل \" مضيفا أنه يجب تحديث الناخبين الذين تم تسجيلهم

بطريقة مناسبة.

وشجع جمهورية الكونغو الديمقراطية على \"مضاعفة جهودها\" للتمسك

بالحقوق الأساسية والحرية الضرورية لعملية انتخابية موثوق فيها.

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