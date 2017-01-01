أمين عام الأمم المتحدة يرحب بتوقيع اتفاقية سياسية في الكونغو الديمقراطية.
الأحد ، 01- 01- 2017 - 13:19:00
\n\nنيويورك (الأمم المتحدة ) 1 يناير 2017 (وال) - رحبت الأمم المتحدة \nبالاتفاقية السياسية التي وقعتها الحكومة وأحزاب المعارضة في جمهورية \nالكونغو الديمقراطية والتي ستضمن الانتقال السلمي للسلطة في الدولة \nالواقعة بوسط إفريقيا.\n وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان امس السبت \n\"هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو انتقال سلمي مناسب وفقا للمبادئ \nالديمقراطية التى ينص عليها دستور البلاد.\" \n وكانت أحزاب المعارضة والحزب الحاكم التابع للرئيس جوزيف كابيلا \nوقعا الاتفاقية امس سبت في كينشاسا. وستطلب هذه الاتفاقية من كابيلا أن \nيتنحى بعد الانتخابات التي يجب ان تتم قبل نهاية عام 2017. \n وجاء هذا التطور الذي طال انتظاره في اتفاقية اولية تم توقيعها \nبين جزء من المعارضة وحزب كابيلا يوم 18 اكتوبر وفقا لما قاله بان كي \nمون. \n وأشاد الأمين العام الاممي بجميع المشاركين في هذه الجهود ومن \nبينها قادة من المعارضة وكابيلا وحثهم بان على الالتزام بالاتفاقية التي \nتم توقيعها. \n وقال بان كي مون \"يجب بذل خطوات ملموسة الان للتجهيز لإجراء \nالانتخابات بدون تأجيل \" مضيفا أنه يجب تحديث الناخبين الذين تم تسجيلهم \nبطريقة مناسبة. \n وشجع جمهورية الكونغو الديمقراطية على \"مضاعفة جهودها\" للتمسك \nبالحقوق الأساسية والحرية الضرورية لعملية انتخابية موثوق فيها. \n ...(وال) ...