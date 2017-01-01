الاتحاد الفرعي بطرابلس يتوج بالترتيب الأول في بطولة ليبيا للسباحة في مصراتة .الأحد ، 01-01-2017 - 13:10:00

مصراتة 01 يناير 2017 ( وال ) - توج الاتحاد الفرعي للسباحة بطرابلس بالمركز الأول في اختتام منافسات ليبيا للسباحة داخل الأحواض ، التي استضافتها مدينة مصراتة ، فيما جاءت مدينة بنغازي في المركز الثاني ، وطبرق في المركز الثالث في المجموع العام . المنافسات التي احتضنتها القاعة المغلقة لمدرسة مصراتة للفروسية شهدت مشاركة اتحادات فرعية بكل من : طبرق ، درنة ، بنغازي ، زوارة ، الزاوية ، الخمس ، بالإضافة إلى زليتن ومصراتة وطرابلس . وبمشاركة 112 رياضياً ، يمثلون 8 اتحادات رياضية ، في حين استمر التنافس على مدار يومين ؛ حيث سيتم على أساس هذه المنافسات اختيار المنتخب الوطني للمشاركة في المسابقات الدولية .

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