توقف خدمات الاتصالات على منطقة ما بعد مدينة بنغازي .الأحد ، 01-01-2017 - 13:08:00

توقف خدمات الاتصالات على منطقة ما بعد مدينة بنغازي . \nطرابلس 1 يناير 2017 (وال) - أعلنت شركة هاتف ليبيا اليوم الأحد عن توقف\nخدمات الاتصالات على المنطقة الممتده ما بعد مدينة بنغازي .\n وأوضحت الشركة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه إن توقف\nالاتصالات لكل من شبكة المدار الجديد - ليبيانا - والانترنت ما بعد مدينة\nبنغازي نتيجة لوجود قطع في كابل الالياف البصرية على بعد 1,5 كليو متر \nمن بريد الكويفية . \nوأضافت الشركة أن العمل جاري لصيانة العطل من قبل فني ومهندسي قسم \nالشبكات بمنطقة الاتصالات بنغازي. \n .. (وال) .

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