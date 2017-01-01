توقف خدمات الاتصالات على منطقة ما بعد مدينة بنغازي .



طرابلس 1 يناير 2017 (وال) - أعلنت شركة هاتف ليبيا اليوم الأحد عن توقف

خدمات الاتصالات على المنطقة الممتده ما بعد مدينة بنغازي .

وأوضحت الشركة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه إن توقف

الاتصالات لكل من شبكة المدار الجديد - ليبيانا - والانترنت ما بعد مدينة

بنغازي نتيجة لوجود قطع في كابل الالياف البصرية على بعد 1,5 كليو متر

من بريد الكويفية .

وأضافت الشركة أن العمل جاري لصيانة العطل من قبل فني ومهندسي قسم

الشبكات بمنطقة الاتصالات بنغازي.

.. (وال) .