ايطاليا تقرر فتح سفارة في النيجر.

روما- 1 يناير2017 ( وال ) - قرر مجلس الوزراء الايطالي الموافقة على تسمية سفير للبلاد لدى النيجر، وذلك تطبيقا لقرار اقامة بعثة دبلوماسية في نيامي . ونوه وزير الخارجية الايطالي، انجيلينو الفانو حسب ما نقلت عنه وكالة (آكي) الإيطالية بأن هذا القرار يأتي تأكيدا لـ"التزم إيطاليا النشط في دعم البلدان الافريقية بمنطقة جنوب الصحراء الكبرى في جهودها الرامية إلى الحد من، وإدارة، تدفقات الهجرة غير النظامية، والمساهمة في تخفيف ضغط وتيرة الهجرة نحو أوروبا ومكافحة الإرهاب ومنع الاتجار غير المشروع، على حد تعبيره. وأضاف رئيس الدبلوماسية في الحكومة الايطالية "من خلال السفارة الإيطالية في نيامي، نبتغي إعطاء دفعة للعلاقات مع النيجر والعمل معا من أجل السلام والاستقرار وتعزيز العمليات الديمقراطية في منطقة الساحل". وفي ذات الصدد، أشارت وزارة الخارجية الي أن "إيطاليا تنشط في النيجر من خلال وحدة التعاون الإنمائي عبر مشاريع تركز على الأمن الغذائي والصحة العامة وتوفير الدعم لصغار رجال الأعمال، بصفة خاصة للشباب والمرأة". ...( وال ) ...