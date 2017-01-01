السويحلي يتفوق على الإشعاع بثلاثة أشواط لشوط واحد في دوري الكرة الطائرة .الأحد ، 01-01-2017 - 12:59:00

مصراتة 01 يناير 2017 ( وال ) - ضمن مسابقة الكرة الطائرة ، تفوق أمس السبت فريق السويحلي للكرة الطائرة حامل اللقب على نظيره الإشعاع بثلاثة أشواط لشوط واحد ضمن الأسبوع الثالث للمجموعة الثانية . اللقاء الذي أحتضنته قاعة مصراتة للألعاب الرياضية أستطاع الإشعاع أن يكسب الشوط الأول ، إلا أن السويحلي عاد وسيطر على المباراة باقتناصه الأشواط الثلاثة ، لينهي اللقاء لصالحه ويتصدر المجموعة بتسع نقاط كاملة متقدماً على فريق الاتحاد المصراتي ، الذي أضاف النقطة السادسة بعد تفوقه يوم الجمعة على التصدي بثلاثة أشواط نظيفة .

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