السويحلي يتفوق على الإشعاع بثلاثة أشواط لشوط واحد في دوري الكرة الطائرة .

مصراتة 01 يناير 2017 ( وال ) - ضمن مسابقة الكرة الطائرة ، تفوق أمس السبت فريق السويحلي للكرة الطائرة حامل اللقب على نظيره الإشعاع بثلاثة أشواط لشوط واحد ضمن الأسبوع الثالث للمجموعة الثانية . اللقاء الذي أحتضنته قاعة مصراتة للألعاب الرياضية أستطاع الإشعاع أن يكسب الشوط الأول ، إلا أن السويحلي عاد وسيطر على المباراة باقتناصه الأشواط الثلاثة ، لينهي اللقاء لصالحه ويتصدر المجموعة بتسع نقاط كاملة متقدماً على فريق الاتحاد المصراتي ، الذي أضاف النقطة السادسة بعد تفوقه يوم الجمعة على التصدي بثلاثة أشواط نظيفة .