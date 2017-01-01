طائرة عسكرية كورية جنوبية تسقط عن طريق الخطأ أسلحة وصواريخ في البحر.

سيول 1 يناير2017 ( وال ) - اسقطت طائرة تابعة للبحرية الكورية الجنوبية اليوم بطريقة غير مقصودة صواريخ مضادة للسفن وأسلحة أخرى في البحر الشرقي على بعد 40 ميلا شرق يانغ يانغ على الساحل الشمالي الشرقي من البلاد . ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن بيان للقوات البحرية إن إحدى الطائرات التابعة لعمليات المراقبة البحرية وضد الغواصات من طراز "بي-3 سي كي" ذات المحركات الأربعة قد أسقطت ثلاثة صواريخ هاربون وطوربيد وشحنات أعماق عندما لمس أحد أفراد طاقم الطائرة بالخطأ مفتاح الإطلاق الطارئ للأسلحة بينما كانت في مهمة روتينية فوق البحر الشرقي . وأفاد بيان الجيش بأن الحادث لم يؤد الى حدوث أي أضرار بين المدنيين برغم وجود قارب صيد في المنطقة وانه تم إرسال كاسحة ألغام وسفينة إنقاذ الى المنطقة من أجل استرداد الأسلحة .