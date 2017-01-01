موجزلاهم الاخبارالعربية والعالمية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم الاحد 1 من يناير 2017 = أنقرة- هجوم يستهدف ملهى ليلى في الساعات الأولى من العام الجديد في مدينة اسطنبول يسفر عن مقتل " 39 " شخصا بينهم 16 اجنبيا .

= عدن- قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليمنية تتمكن من صد هجوم للمسلحين الحوثيين على مواقعها في جبل "هان" بغرب محافظة تعز في جنوب غرب البلاد . = عدن- انفجار صاروخي واشتباكات بمنطقة عسيلان بمحافظة شبوة اليمنية تسفر عن مقتل 8 من الحوثيين ,وإصابة آخرين بجروح. = كينشاسا- قادة المعارضة في جمهورية الكونغو الديمقراطية يوقعون مع حزب الرئيس جوزيف كابيلا اتفاقا يدعو الأخير للتنحي بعد الانتخابات التي يجب أن تجرى قبل نهاية عام 2017. = واشنطن- البيت الأبيض يدين الهجوم المسلح الذي وقع بملهى ليلي في مدينة "إسطنبول" التركية وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات , وتصفه ب"الهجوم الإرهابي المروع". = نيودلهي- رئيس الحكومة الهندية "ناريندرا مودي" يعلن عن حزمة من القرارات والحوافز تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية لفئات الفلاحين والفقراء والنساء وتدعم صغار المقاولين داخل النسيج الاقتصادي للبلاد . = سيول- رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون يعلن بمناسبة حلول العام الجديد بان بلاده تقترب من تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات. = الخرطوم- الرئيس السوداني عمر البشير يمدد وقف إطلاق النارمع الحركات المسلحة المتمردة لمدة شهر اعتبارا من اليوم الأحد مستثني حالة الدفاع عن النفس. = باريس- الناطق الرسمي بإسم الخارجية الفرنسية "رومان نادال", يقول اعتماد مجلس الأمن بالإجماع القرار 2336 يؤكد الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي لتنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا. ...( وال ) ...