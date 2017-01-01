بوروندي: اغتيال وزير البيئة في هجوم مسلح بالعاصمة بوجمبورا بوجمبورا 1 يناير 2017 (وال) - أعلنت الشرطة في بوروندي اليوم الأحد, عن مقتل وزير البيئة إيمانويل نيونكورو, في هجوم مسلح وسط العاصمة بوجمبورا.

ونقلت مصادر إعلامية عن المتحدث باسم الشرطة بيير نكوريكوي, قوله أن "إيمانويل نيونكورو (54 عاما) قد لقي مصرعه بينما كان في طريقه إلى منزله بالعاصمة بوجمبورا". وأشار إلى أنه "تم اعتقال سيدة على خلفية هذا الهجوم للاشتباه في تورطها فيه". وتعيش بوروندي على وقع أزمة سياسية منذ فوز الرئيس بيير نكورونزيزا بولاية ثالثة في الانتخابات التي جرت في شهر يوليو 2015, التي اعتبرتها المعارضة مخالفة لدستور البلاد ولاتفاق "أروشا" للسلام الذي أنهى حربا أهلية دامية. ...( وال ) ...