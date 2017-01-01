موجز لأهم الاخبار المحلية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم الأحد 1 من يناير 2017.

طرابلس - المصارف التجارية العاملة في ليبيا تغلق اليوم الأحد 1 يناير ابوابها امام المواطنين تنفيذا لاعلان مصرف ليبيا المركزي بأن يكون الاول من يناير عمل داخلي بجميع المصارف التجارية العاملة في ليبيا. طرابلس - شركة البريقة لتسويق النفط تطمئن المواطنين ، تؤكد توفر الوقود وبكميات كبيرة بمستودعات الشركة بطرابلس . . وأن إمدادات البنزين من مصفاة الزاوية عبر الخطوط الأرضية مستمرة وفق المعتاد. وتهيب الشركة بالمواطنين عدم الازدحام أمام محطات الوقود ، والاستماع إلى الإشاعات التي لا أساس لها من الصحة . طرابلس - وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق الوطني " ميلاد معتوق" يعلن عن خطة لتطوير مطار طرابلس الدولي مطلع العام القادم بالتعاون مع شركة ايطالية متخصصة . جالو - قسم المرور والتراخيص بمدينة جالو ينظم حملة مرورية يومية على الفترتين الصباحية والمسائية تتركز على الطرق والمفترقات العامة . = طرابلس - الاتحاد الليبي للسباحة والغوص ينظم بطولة ليبيا داخل الأحواض خلال يومي الجمعة والسبت بمدينة مصراته بمشاركة الاتحادات الفرعية والأندية المزاولة للنشاط بمختلف المناطق الليبية . = طرابلس - تجرى اخر مباريات بطولة ليبيا للهوكي تحت 17 سنة يوم الجمعة القادمة بملعب نادي الترسانة بسوق الجمعة والتي ستجمع فريقا حي دمشق والصباح . / وال / ----------------------