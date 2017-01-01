نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

طرابلس 1 يناير 2017 (وال) - نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الأحد 1 يناير 2017. . الساحل من رأس اجدير إلى سرت. ------------------- السماء مغطاة جزيئا إلى كليا بالسحب مع سقوط امطار من حين إلى اخر. - الريح شرش إلى بحري يتحول يوم الغد إلى باش على ساحل زوارة وطرابلس سرعته تتراوح ما بين (05 - 15)عقدة. - إرتفاع الموج اليوم يتراوح ما بين (0.75-2.00) متر. - البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج. - درجة حرارة سطح البحر (19) درجة مئوية . - الرؤيـة جيدة إلى متوسطة. الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقي. --------------------- - السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب مع سقوط امطار على طول الساحل مصحوبة بخلايا رعدية احيانا ومن المتوقع ان يصحبها تساقط ثلوج على ساحل الجبل الاخضر. - الريح بحري إلى شرش وبينما يكون اليوم باش إلى غربى على ساحل شحات ومتغير الاتجاه إلى شلوق على اقصى الساحل سرعته تتراوح ما بين (05 - 15)عقدة ، وتصل سرعته مساء اليوم إلى(20)عقدة على ساحل بنغازى وشحات . - إرتفاع الموج يتراوح مابين (0.75-1.75)متر. - البحر قليل الاضطراب ويكون يوم الغد خفيف الموج على ساحل طبرق. - درجة حرارة سطح البحر (19) درجة مئوية . - الرؤيـة متوسطة. ..( وال ) ..