الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الأحد .
الأحد ، 01- 01- 2017 - 11:46:00
\n طرابلس 01 يناير 2017 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا\nخلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الأحد 1 يناير 2017 .\n \n ملخص عام.\n ---------\nمازالت الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة وتبقى درجات الحرارة منخفضة على \nأغلب مناطق ليبيا .\n \n رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.\n ---------------------------------\nالسماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب تتكاثر من حين لآخر مع فرصة لسقوط \nأمطار متفرقة قد تكون جيدة على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية \nمعتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة \n، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (9 -14) درجة مئوية ولا تتجاوز (7)\nدرجات مئوية على مناطق جبل نفوسة .\n \n بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - الجغبوب.\n -----------------------------------\nالسماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة إلى\nغزيرة على مرتفعات الجبل الاخضر مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية ، وتساقط\nحبات البرد مما يسبب في جريان بعض الاودية المحلية ، والريــاح جنوبية \nغربية إلى غربية معتدلة السرعـــة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية خفيفة\nإلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (10-14) درجة \nمئوية ولاتتجاوز (8) درجة مئوية على الجبل الأخضر.\n \n الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة.\n ---------------------------\nالسماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا ، والريـــــاح شمالية غربية إلى \nشمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجـات الحـــرارة القصـوى تتـراوح \nمابين (10-14) درجة مئوية .\n \n الكفرة - تازربو - السرير.\n--------------------\nالسماء قليلة السحب ، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة \nالسرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (12-16) درجة مئوية .\n ....( وال ) ....