الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الأحد .



طرابلس 01 يناير 2017 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الأحد 1 يناير 2017 .



ملخص عام.

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مازالت الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة وتبقى درجات الحرارة منخفضة على

أغلب مناطق ليبيا .



رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

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السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب تتكاثر من حين لآخر مع فرصة لسقوط

أمطار متفرقة قد تكون جيدة على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية

معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة

، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (9 -14) درجة مئوية ولا تتجاوز (7)

درجات مئوية على مناطق جبل نفوسة .



بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - الجغبوب.

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السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة إلى

غزيرة على مرتفعات الجبل الاخضر مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية ، وتساقط

حبات البرد مما يسبب في جريان بعض الاودية المحلية ، والريــاح جنوبية

غربية إلى غربية معتدلة السرعـــة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية خفيفة

إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (10-14) درجة

مئوية ولاتتجاوز (8) درجة مئوية على الجبل الأخضر.



الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة.

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السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا ، والريـــــاح شمالية غربية إلى

شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجـات الحـــرارة القصـوى تتـراوح

مابين (10-14) درجة مئوية .



الكفرة - تازربو - السرير.

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السماء قليلة السحب ، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة

السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (12-16) درجة مئوية .

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