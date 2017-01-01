زوارق الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة.

غزة 1 يناير 2017 (وال) - أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاحد نيران أسلحتها على الصيادين الفلسطينيين ومراكبهم في بحر غزة وشمال قطاع غزة المحاصر. ونقلت مصادر إعلامية عن الصيادين ان زوارق الاحتلال أجبرتهم على ترك مواقع عملهم وأنه لم يسجل بينهم أي إصابات جراء عمليات إطلاق النار التي استهدفت مراكبهم. ويذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد مهاجمة الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة بإطلاق النار عليهم وملاحقتهم واعتقالهم بشكل يومي ما يؤثر سلبا على سبل عيشهم. .. ( وال ) ..