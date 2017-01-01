منتدى الاوائل مصراتة يتحصل على وسام العمل التطوعي .

مصراتة 01 يناير 2017 ( وال ) - أقيم يوم أمس السبت احتفال تكريم منتدى النساء الاوائل بمصراتة لحصوله على وسام اليوم العالمي للتطوع 2016 على مستوى ليبيا وذلك في المسابقة التي اشرف عليها مركز اليوم العالمي للتطوع . وحضر هذا التكريم اللجنة المشرفة على المسابقة والمجلس البلدي للمدينة والمجلس العسكري ، ومكتب وزارة الشؤون الاجتماعية ،ومفوضية المجتمع المدني بالمدينة ، ومكتب الهيئة العامة للثقافة ، وعديد القنوات الاعلامية . واختتم الحفل بكلمة الاستاذ " على الرقيبي " رئيس اللجنة الذي تقدم فيها بالشكر لكل من ساهم في انجاح هذا الحفل ، وعلى المجهودات الجبارة التي تقوم بها نساء هذه المدينة من تضحيات جسام بالجهد والمال والرجال في سبيل تحرير هذا الوطن . ...(وال مصراتة)...