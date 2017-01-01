شركة البريقة : الوقود متوفر وبكميات كبيرة .



طرابلس 01 يناير 2017 ( ‏وال )- طمأنت شركة البريقة لتسويق النفط

المواطنين بتوفر الوقود وبكميات كبيرة بمستودعات الشركة بطرابلس .

وأكدت الشركة بأن إمدادات البنزين من مصفاة الزاوية عبر الخطوط الأرضية

مستمرة وفق المعتاد مشيرة بأنه من المتوقع أن ترسوا ناقلة ( أنوار

النصر ) هذه الليلة بميناء طرابلس بحمولة تقدر بــــ ( 30 ) مليون لتر.

وأهابت الشركة بالمواطنين بعدم الازدحام أمام محطات الوقود والاستماع

إلى الإشاعات التي لا أساس لها من الصحة .



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