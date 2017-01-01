شركة البريقة : الوقود متوفر وبكميات كبيرة .الأحد ، 01-01-2017 - 11:27:00

شركة البريقة : الوقود متوفر وبكميات كبيرة . \n طرابلس 01 يناير 2017 ( ‏وال )- طمأنت شركة البريقة لتسويق النفط \nالمواطنين بتوفر الوقود وبكميات كبيرة بمستودعات الشركة بطرابلس .\n وأكدت الشركة بأن إمدادات البنزين من مصفاة الزاوية عبر الخطوط الأرضية\nمستمرة وفق المعتاد مشيرة بأنه من المتوقع أن ترسوا ناقلة ( أنوار \nالنصر ) هذه الليلة بميناء طرابلس بحمولة تقدر بــــ ( 30 ) مليون لتر.\n وأهابت الشركة بالمواطنين بعدم الازدحام أمام محطات الوقود والاستماع \nإلى الإشاعات التي لا أساس لها من الصحة .\n\n... ( وال )...

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