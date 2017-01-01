تنفيذ طريق مزدوج في جالو بطول ثلاثة كيلو مترات .

جالو 01 يناير 2017 ( وال ) - تم في مدينة جالو الشروع في تنفيذ مشروع طريق مزدوج عند المدخل الشمالي للمنطقة . وذكر احد المهندسين المشرفين على المشروع أن الطريق يشمل مرافق البنية التحتية من خطوط الماء والكهرباء والاتصالات ويبلغ طوله أكثر من ثلاثة كيلومتر وبعرض عشرة امتار . وأوضح أن الطريق الذي بدأت في تنفيذه منذ أيام شركة محلية ليبية ويتوقع افتتاحه مطلع شهر مارس هذا العام ، سيساعد في تخفيف المختنقات والتقليل من الازدحام . ...(وال الواحات)...