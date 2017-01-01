الصين تؤكد إصابة بشرية جديدة بأنفلونزا الطيور .

بكين1 يناير2017 ( وال )- أكدت السلطات الصحية في إقليم جيانجشي بجنوب الصين إصابة شخص بأنفلونزا الطيور من سلالة إتش (7 إن 9). وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة أن الرجل الذي اصيب والبالغ من العمر 53 عاما يتلقى العلاج بمستشفى في "نانتشانج"عاصمة الإقليم وإنه في حالة حرجة" وان 17 شخصا اصيبوا بأنفلونزا الطيور حتى الآن في الصين في فصل الشتاء توفي اثنان منهم على الأقل. وأعدمت الصين أكثر من 170 ألف طائر في 4 أقاليم منذ أكتوبر حيث أغلقت بعض أسواق الطيور الحية بعدما أصيب بشر وطيور بسلالات من أنفلونزا الطيور. وقالت وزارة الزراعة الصينية إن "حالات التفشي الأخيرة يتم التعامل معها في حينها وبطريقة فعالة بدون انتشار ولم تؤثر على منتجات الدجاج أو أسعارها".