بطولة ليبيا لسباحة الأحواض بمصراته تحت شعار (المياه عالمنا وليبيا وطننا).

طرابلس 1 يناير 2017 ( ‏وال )- نظم الاتحاد الليبي للسباحة والغوص بطولة ليبيا داخل الأحواض، تحت شعار " المياه عالمنا وليبيا وطننا" خلال يومي الجمعة والسبت بمدينة مصراته . وشارك في هذه البطولة 110 من سباحي مختلف الفئات السنية، يمثلون الاتحادات الفرعية والأندية المزاولة للنشاط بمختلف المناطق الليبية . وجرت منافسات بطولة ليبيا لسباحة المسافات القصيرة(أحواض) بمسبح مدرسة نادي الفروسية والسباحة بمصراتة . ...(وال)..