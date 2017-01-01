بطولة ليبيا لسباحة الأحواض بمصراته تحت شعار (المياه عالمنا وليبيا وطننا).الأحد ، 01-01-2017 - 10:46:00

طرابلس 1 يناير 2017 ( ‏وال )- نظم الاتحاد الليبي للسباحة والغوص بطولة ليبيا داخل الأحواض، تحت شعار " المياه عالمنا وليبيا وطننا" خلال يومي الجمعة والسبت بمدينة مصراته . وشارك في هذه البطولة 110 من سباحي مختلف الفئات السنية، يمثلون الاتحادات الفرعية والأندية المزاولة للنشاط بمختلف المناطق الليبية . وجرت منافسات بطولة ليبيا لسباحة المسافات القصيرة(أحواض) بمسبح مدرسة نادي الفروسية والسباحة بمصراتة . ...(وال)..

الأكثر قراءة في وال

عدد من الكتائب والاجهزة الامنية بطرابلس : حربنا ضد الارهاب وليست موجهة لأية مدينة أو توجه سياسي أو حكومي .
رئيس وزراء استرالي يقلق في عدم تراجع ترامب عن اتفاقية توطين اللاجئين
خام برنت يصعد بأكثر من 1 في المائة بفعل اتفاق \"أوبك\".

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا