إنطلاق مسابقات الفئات السنية للكرة الطائرة بطرابلس .الأحد ، 01-01-2017 - 10:40:00

طرابلس 1 يناير 2017 (وال) - انطلقت يوم أمس مباريات الفئات السنية (الأشبال- الناشئين- الأواسط) للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2016-2017 ، تحت اشراف الإتحاد الفرعي للكرة الطائرة طرابلس . وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الفرعي للكرة الطائرة أن مسابقة ( الاشبال ) الفئة السنية تحت 17 سنة تشارك فيها فرق أندية : الشعلة، وشهداء أبوعرقوب، والترسانة، والاتحاد، والشارع الغربي، والأهلي طرابلس. وأن مسابقة الفئة السنية تحت 14 سنة (الناشئين ) ستشارك في منافساتها فرق أندية : الترسانة، والإتحاد، وشهداء أبوعرقوب، والأهلي طرابلس ، الشارع الغربي . اما مسابقة الفئة السنية تحت 19 سنة (الأواسط) فستشارك فيها فرق أندية : الأهلي طرابلس، والشارع الغربي، والاتحاد، وشهداء أبوعرقوب، والترسانة. ...(وال)..

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