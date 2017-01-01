الجيش في اليمن يصد هجوما للحوثيين في جبل "هان" بغرب تعز .

عدن 1 يناير2017 ( وال ) - تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليمنية من صد هجوم للمسلحين الحوثيين على مواقعها في جبل "هان" بغرب محافظة تعز في جنوب غرب البلاد . و ذكرت مصادر عسكرية يمنية اليوم الأحد أن "المحاولة صاحبها إطلاق نار بكثافة, في وقت تجددت الاشتباكات في قرى الأحكوم بمديرية (حيفان) بجنوب محافظة تعز". وكانت قوات التحالف العربي قد قصفت أهدافا في محافظتي (حجة وصعدة) في شمال اليمن, بعد أن شنت غارات مكثفة استهدفت مواقع وأهداف للمسلحين الحوثيين في (الحجيلة والصليف) بمحافظة (الحديدة) بغرب اليمن , و(باقم والظاهر وكتاف) ب(صعدة) على الحدود الشمالية لليمن, و(اللواء 63) في محافظة صنعاء, ونقيل بن غيلان في نهم بمحافظة صنعاء أيضا.