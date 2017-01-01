مقتل 8 حوثيين في انفجار صاروخي واشتباكات بمنطقة عسيلان بمحافظة شبوة اليمنية .

عدن 1 يناير2017 ( وال ) -ذكرت مصادر اعلامية يمنية اليوم الاحد ان 8 حوثيين لقوا مصرعهم وأصيب آخرون في انفجار صاروخي واشتباكات بمنطقة عسيلان بمحافظة شبوة اليمنية . وقالت المصادر" قتل 4 حوثيين إثر انفجار صاروخي من نوع توشكا حاولوا إطلاقه باتجاه موقع للجيش الوطني في منطقة عسيلان بمحافظة شبوة حيث تتمركز قوات الشرعية اليمنية " كما قتل 4 حوثيين وإصابة آخرين بجروح إثر إحباط الجيش الوطني اليمني لهجوم على موقع عسكري يتبع اللواء 19 مشاة بمنطقة عسيلان . وكان الجيش الوطني اليمني قد أعلن أمس استعادة مقر اللواء " 101" في منطقة البقع بمحافظة صعدة .