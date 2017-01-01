قادة المعارضة والحزب الحاكم يوقعان اتفاقا يدعو الرئيس الكونغولي للتنحي قبل نهاية 2017 .

كينشاسا 1 يناير 2017 ( وال) - وقع قادة المعارضة في جمهورية الكونغو الديمقراطية مع حزب الرئيس جوزيف كابيلا اتفاقا يدعو الأخير للتنحي بعد الانتخابات التي يجب أن تجرى قبل نهاية عام 2017. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأحد أن وسطاء من الكنيسة الكاثوليكية في الكونغو كثفوا ضغوطهم على الجانبين لأسابيع من أجل توقيع اتفاق يهدف إلى تجنب الانزلاق إلى الفوضى بسبب قرار كابيلا عدم التنحي رغم انتهاء مدة ولايته قبل أكثر من أسبوع. وأشارت إلي أنه إذا تم الالتزام بالاتفاق فإنه سيؤدي إلى أول انتقال سلمي للسلطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها عن بلجيكا عام 1960. وأوضحت المصادر أن أي إخفاق في تنفيذ الاتفاق سيؤدي إلى تفاقم حالة انعدام الاستقرار في البلاد التي شهدت مقتل عشرات الأشخاص وكثير منهم من المتظاهرين الذين قتلوا برصاص قوات الأمن خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. وكان الجيش والشرطة قد قتلا نحو 40 شخصا الأسبوع الماضي لاحتجاجهم بعد انتهاء فترة ولاية كابيلا في 20 ديسمبر الماضي.