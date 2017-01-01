نهائيات بطولة ليبيا للهوكي تحت 17 سنة.

طرابلس 1 يناير2017 ( وال ) - تجرى يوم الجمعة القادمة بملعب نادي الترسانة بسوق الجمعة اخر مباريات بطولة ليبيا للهوكي تحت 17 سنة التي ستجمع فريقا حي دمشق والصباح . وكانت اولى مباريات هذه النهائيات قد جمعت فريقا الغرارات والصباح ، واسفرت عن تفوق فريق الصباح بثلاثة اهداف مقابل لاشىء . وقاد المباراة الحكمان عبدالرؤف العاقل وبشير جويلي والقاضي - اكرم العاقل ، اما الميقاتي فكان سامر لاغة . وفي المباراة الثانية ضمن هذه النهائيات تقابل فريقا الغرارات وحي دمشق واسفرت المباراة عن فوز الغرارات بهدف لصفر . وحكم المباراة عبدالرؤف العاقل واكرم العاقل ، وكان القاضي بشير جويلي ، والميقاتي حمزة جنات . وأفاد " صلاح مهنى " الأمين العام للاتحاد وكالة الأنباء الليبية " وال " أن هذه النهائيات تنظم تحت اشراف الاتحاد الليبي للهوكي، بمشاركة أندية الغرارات وحي دمشق بطرابلس والصباح من مدينة مصراته. وأن البطولة تحسب بالنقاط بين فرق الاندية المشاركة ، وفي حالة التساوي في النقاط يتم اللجوء إلى ما له وما عليه من اهداف . يذكر أن الاتحاد الليبي للهوكي كان قد أشرف على نهائيات بطولة ليبيا للبراعم التي فاز بها نادي الغرارات ، في إطار اختتام المناشط الرياضية للعبة الهوكى لهذا العام.