البيت الأبيض: الهجوم على ملهى ليلي بإسطنبول عمل "إرهابي مروع".

واشنطن 1 يناير 2017 ( وال) - دان البيت الأبيض الهجوم المسلح الذي وقع بملهى ليلي في مدينة "إسطنبول" التركية وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات , كما وصفه ب"الهجوم الإرهابي المروع". وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إريك شولتز اليوم الأحد إنه تم إبلاغ الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي يقضي عطلته في هاواي حاليا بالهجوم, مشيرا إلى أنه طلب أن يتم إطلاعه على تطورات الوضع. بدوره, قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض نيد برايس إن الهجوم على مجموعة من الأبرياء الذين كانوا يحتفلون بالسنة الجديدة يظهر وحشية المهاجمين ، معربا عن تعازي الولايات المتحدة لأقارب الضحايا. ...( وال ) ...