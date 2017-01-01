رئيس الحكومة الهندية يعلن عن قرارات وحوافز لتحسين الأوضاع المعيشية لعدد من فئات المجتمع .

نيودلهي 1 يناير2017 ( وال ) -أعلن رئيس الحكومة الهندية "ناريندرا مودي" مساء أمس السبت عن حزمة من القرارات والحوافز التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية لفئات الفلاحين والفقراء والنساء ودعم صغار المقاولين داخل النسيج الاقتصادي للبلاد . وأوضح ناريندرا مودي في خطاب تلفزي موجه إلى الشعب الهندي في ليلة رأس السنة الميلادية أن "الحكومة الاتحادية تعمل على تفعيل عدد من الإجراءات والحوافز التي تستهدف فئات الفقراء والفلاحين الصغار والنساء وصغار التجار والمقاولين من أجل الرفع من المستوى المعيشي لعدد من الفئات الاجتماعية الهشة". وأضاف ناريندرا مودي أن "هذه القرارات تتمثل على الخصوص في إطلاق مخطط لإسكان الفقراء في المدن ومنح قروض بدون فوائد لمدة 60 يوما وتخفيض بنسبة تتراوح ما بين 3 و 4 في المائة بالنسبة للقروض المنزلية وتحسين ضمان القروض الموجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة".