رئيس كوريا الشمالية يعلن إن بلاده اقتربت من تجربة اطلاق صاروخ عابر للقارات.

سيول 1 يناير 2017 (وال) - اعلن رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون اليوم الأحد إن بلاده اقتربت من تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات. وقال "كيم" في كلمة نقلها التلفزيون المحلي بمناسبة حلول العام الجديد "تتقدم بحوث وتطوير معدات أسلحة متقدمة بنشاط ، مضيفا أن "الإعداد لتجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات باتت في مرحلتها الأخيرة" ، مشيرا الى ان بلاده اصبحت "قوة نووية في 2016". وكانت كوريا الشمالية أجرت تجارب لإطلاق صواريخ باليستية بمعدل لم يسبق له مثيل خلال عام 2016 على الرغم من أن خبراء في المجال يقولون إنها لا تزال على بعد سنوات من تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات يحمل رأسا حربيا نوويا وقادر على الوصول إلى الولايات المتحدة. .. ( وال ) ..