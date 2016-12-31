مكتب اوقاف نالوت يكرم حملة كتاب الله تعالى .

نالوت 31 ديسمبر 2016 ( وال ) - نظم مكتب الاوقاف وبالتعاون مع بلدية نالوت وجمعية الشيخ \" علي يحي معمر \" للعلوم الاسلامية حفل تكريم حفظة القران الكريم ، وذلك في مسجد سيدي خليفة بالمدينة .

وحضر الاحتفال عدد من المسؤولين بالمدينة وعدد كبير من المشائخ من مختلف المناطق ومراكز التحفيظ بنالوت بالاضافة الى جمع من طلبة العلم وحفظة القران وأولياء الامور والاهالي بالمدينة .

وتخلل الاحتفال العديد من الفقرات منها كتابة وتلاوة الثمن الاخير من سورة البقرة امام المشائخ والقاء العديد من الكلمات بالمناسبة من الحاضرين للاحتفال .

وتم في ختام الاحتفال توزيع الجوائز والشهادات التقديرية على الطلبة المتفوقون .

يذكر ان مدينة نالوت يوجد بها ( 8 ) مراكز لتحفيظ القران الكريم .



... ( وال - نالوت )...