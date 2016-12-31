مكتب اوقاف نالوت يكرم حملة كتاب الله تعالى .السبت ، 31-12-2016 - 17:45:00

مكتب اوقاف نالوت يكرم حملة كتاب الله تعالى .نالوت 31 ديسمبر 2016 ( وال ) - نظم مكتب الاوقاف وبالتعاون مع بلدية نالوت وجمعية الشيخ \" علي يحي معمر \" للعلوم الاسلامية حفل تكريم حفظة القران الكريم ، وذلك في مسجد سيدي خليفة بالمدينة . \nوحضر الاحتفال عدد من المسؤولين بالمدينة وعدد كبير من المشائخ من مختلف المناطق ومراكز التحفيظ بنالوت بالاضافة الى جمع من طلبة العلم وحفظة القران وأولياء الامور والاهالي بالمدينة .\nوتخلل الاحتفال العديد من الفقرات منها كتابة وتلاوة الثمن الاخير من سورة البقرة امام المشائخ والقاء العديد من الكلمات بالمناسبة من الحاضرين للاحتفال . \nوتم في ختام الاحتفال توزيع الجوائز والشهادات التقديرية على الطلبة المتفوقون .\nيذكر ان مدينة نالوت يوجد بها ( 8 ) مراكز لتحفيظ القران الكريم .\n\n... ( وال - نالوت )...

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