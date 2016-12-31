ورشة عمل لتحسين الخدمات الصحية ببلدية صبراته.
السبت ، 31- 12- 2016 - 17:34:00
ورشة عمل لعرض مقترح مشروع تحسين خدمات الرعاية \\nالصحية والدعم للاسر المحتاجة. \\n \\nصبراته 31 ديسمبر 2016 ( وال ) . اقيمت ببلدية صبراته مؤخرا ورشة عمل \\nلعرض مقترح مشروع تحسين خدمات الرعاية الصحية والدعم للاسر المحتاجة \\nبالبلدية .\\n وتضمن عرض المشروع تشكيل لجنة تضم صندوق التضامن والضمان الاجتماعي \\nومكتب الشؤون ألاجتماعية وصندوق الزكاة وبحضور عدد من أعضاء المجلس \\nالبلدى صبراته وممثلين عن القطاعات العامة بالبلدية لتشرف على عملية حصر \\nالاسر المحتاجة وتنفيذ أهداف المشروع .\\n ويهدف المشروع لحصر الاسر محدودة الدخل لتقديم الرعاية الصحية \\nاللازمة ودعمها بحسب الامكانيات المتوفرة لدى مكتب الشؤون الاجتماعية \\nومكتب الزكاة والجهات المختصة الاخرى,\\n\\n ويتضمن المشروع إعداد قاعدة بيانات تضم عدد ألاسر المحتاجة وأصحاب \\nالامراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم الدعم العيني والنقدي \\nلهذه الفئات بحسب الاولويات والآليات التي تقرها اللجنة. \\n ( وال )