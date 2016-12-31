ورشة عمل لتحسين الخدمات الصحية ببلدية صبراته.

ورشة عمل لعرض مقترح مشروع تحسين خدمات الرعاية \

الصحية والدعم للاسر المحتاجة. \

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صبراته 31 ديسمبر 2016 ( وال ) . اقيمت ببلدية صبراته مؤخرا ورشة عمل \

لعرض مقترح مشروع تحسين خدمات الرعاية الصحية والدعم للاسر المحتاجة \

بالبلدية .\

وتضمن عرض المشروع تشكيل لجنة تضم صندوق التضامن والضمان الاجتماعي \

ومكتب الشؤون ألاجتماعية وصندوق الزكاة وبحضور عدد من أعضاء المجلس \

البلدى صبراته وممثلين عن القطاعات العامة بالبلدية لتشرف على عملية حصر \

الاسر المحتاجة وتنفيذ أهداف المشروع .\

ويهدف المشروع لحصر الاسر محدودة الدخل لتقديم الرعاية الصحية \

اللازمة ودعمها بحسب الامكانيات المتوفرة لدى مكتب الشؤون الاجتماعية \

ومكتب الزكاة والجهات المختصة الاخرى,\

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ويتضمن المشروع إعداد قاعدة بيانات تضم عدد ألاسر المحتاجة وأصحاب \

الامراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم الدعم العيني والنقدي \

لهذه الفئات بحسب الاولويات والآليات التي تقرها اللجنة. \

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