الندوة الأولى حول قطاع الطيران توصي بأهمية دور الأعلام في نشر التوعية بأهمية قطاع الطيران .

طرابلس 31 ديسمبر 2016 ( وال ) أوصى المشاركون في فعاليات الندوة الأولى حول قطاع الطيران والنقل الجوي في ليبيا التي أقيمت أول أمس الخميس بضرورة الاهتمام بتطوير البنى التحتية للقطاع وإعطاءها الأولوية في ميزانية التنمية بما يتلائم مع الدور المنشود الذي يلعبه هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني. كما دعت توصيات المشاركون في فعاليات الندوة التي حضرها وزير المواصلات بحكومة الوفاق الوطني " ميلاد معتوق " إلى ضرورة تشكيل لجنة دائمة على مستوى القطاع تحت إشراف وزارة المواصلات للتحضير لندوة سنوية وعدد من ورش العمل التخصصية حسب الحاجة للتنسيق بين مختلف مجالات القطاع التابع للوزارة واقتراح الحلول المناسبة لها . كما أكدت التوصيات على دور الأعلام في نشر التوعية بأهمية قطاع الطيران وخدمات النقل الجوي بالإضافة إلى دعوة الشركات المشغلة عامة كانت أم خاصة إلى الاهتمام بمختلف مؤشرات الأداء التي تشجع المسافر على تفضيل الناقل المحلي . وحضر فعاليات الندوة رئيس مصلحة الطيران المدني ورئيس مصلحة المطارات ورئيس الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة وعميد جامعة طرابلس وعدد من مسؤولي قطاع الطيران . ...( وال ) ...