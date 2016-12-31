وزير المواصلات بحكومة الوفاق يكشف عن مشروع لتطوير مطار طرابلس الدولي.

طرابلس 31 ديسمبر 2016 ( وال ) كشف وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق الوطني " ميلاد معتوق" عن وجود مشروع لتطوير مطار طرابلس الدولي من المتوقع تنفيذه مطلع العام القادم بالتعاون مع شركة ايطالية متخصصة . وأثنى المعتوق " خلال كلمته في افتتاح فعاليات الندوة الأولى حول قطاع الطيران والنقل الجوي في ليبيا التي أقيمت الخميس باشراف الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة على كل من كان له دور في تشغيل مطار معيتيقة وإتمام مهامه على أكمل وجه في ظل توقف مطار طرابلس . من جهته قال رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية القابضة أن نجاح هذه الندوة متوقف على التوصيات الأكثر أهمية لتحسين أداء قطاع الطيران والنقل الجوي . وأضاف في كلمته أن الندوة تسعى حاليا ومستقبلا للخروج بأفكار للتخطيط والدراسة واقتراح الحلول للمشاكل التي تعترض القطاع. وحضر فعاليات الندوة رئيس مصلحة الطيران المدني ورئيس مصلحة المطارات ورئيس الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة وعميد جامعة طرابلس وعدد من مسؤولي قطاع الطيران . ...( وال ) ...