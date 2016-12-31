تواصل مباريات بطولة ليبيا للهوكي تحت 17 سنة.

طرابلس 31 ديسمبر 2016 ( وال )- تتواصل هذه الايام بملعب نادي الترسانة بسوق الجمعة مباريات بطولة ليبيا لفئة الأشبال للهوكي تحت 17 سنة ، تحت اشراف الاتحاد الليبي للهوكي، بمشاركة أندية الغرارات وحي دمشق بطرابلس والصباح من مدينة مصراته. حيث جمعت اولى مباريات النهائيات لهذه البطولة فريقا الغرارات والصباح ، واسفرت عن تفوق فريق الصباح بثلاثة اهداف مقابل لاشىء . وقاد المباراة الحكمان عبدالرؤف العاقل وبشير جويلي وكان القاضي - اكرم العاقل ، اما الميقاتي فكان سامر لاغة . وفي المباراة الثانية تقابل فريقا الغرارات وحي دمشق وكانت نتيجة المباراة فوز الغرارات بهدف لصفر . وقاد المباراة الحكمان عبدالرؤف العاقل واكرم العاقل ، والقاضي بشير جويلي ، والميقاتي جمزة جنات . وأفاد " صلاح مهنى " الأمين العام للاتحاد وكالة الأنباء الليبية " وال " بأن اخر مباريات هذه البطولة ستجمع يوم الجمعة القادمة فريقا حي دمشق والصباح . وأضاف أن نهائيات هذه البطولة تحسب بالنقاط ، وفي حالة التساوي في النقاط يتم اللجوء إلى ما له وما عليه من اهداف . يذكر أن الاتحاد الليبي للهوكي كان قد أشرف على نهائيات بطولة ليبيا للبراعم التي فاز بها نادي الغرارات ، في إطار اختتام المناشط الرياضية للعبة الهوكى لهذا العام. ...(وال)...