موجزلاهم الاخبارالعربية والعالمية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم السبت 31 ديسمبر2016 = القاهرة- تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا" يكشف عن تسجيل رقم قياسي لعمليات الهدم عام 2016 والتي قامت بها

=واشنطن- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشيد بما وصفه بـ"الذكاء الشديد" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم رده على قرار واشنطن فرض عقوبات على موسكو إثر اتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة . = أبوجا- الجيش النيجيري ينجح في طرد عناصر جماعة "بوكوحرام" المتطرفة من آخر معاقلها بغابة "سامبيسا" البالغ مساحتها 1300 كلم مربع في ولاية "بورنو" والتي لجأ اليها مسلحو الجماعة المتطرفة بعد هزائم عسكرية . الصين تدعو للتوصل لحل "ملائم "للخلافات الأمريكية الروسية . بكين - وزارة الخارجية الصينية تدعو كل من الولايات المتحدة وروسيا إلى حل الخلافات بينهما بطريقة "ملائمة عن طريق المفاوضات الودية". = أديس أبابا - وزارة الخارجية الإثيوبية تعلن بان هناك استعدادات جارية لاستضافة قمة رؤساء الدول الإفريقية في دورتها الـ 28 والتي من المقرر أن تنعقد في أديس أبابا في الفترة من 22 يناير المقبل وحتى 31 منه. = روما- وزارة الداخلية الإيطالية تعلن عن ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى البلاد هذا العام عبر البحر بحوالي الخمس مما يرفع إجمالي المهاجرين الى ما يزيد عن نصف مليون. = غوما- "مجموعة من المسلحين تهاجم موقع للجيش الكونغولي في كيرومبا يسفر عن مصرع جنديان, وثلاثة من المهاجمين. =موسكو- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد بان بلاده لن تطرد أي مواطن أمريكي رغم العقوبات الأخيرة من جانب واشنطن, ولن تمنع روسيا عائلات الدبلوماسيين الأمريكيين وأطفالهم من زيارة الأماكن التي يفضلونها خلال عطلة العام الجديد. = بروكسل- منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تشيد باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية والمعارضة معربة عن أملها في "تنفيذ الهدنة تنفيذا تاما". = صوفيا- وكالة سلامة الأغذية البلغارية ستقوم باعدام المزيد من طيور البط والدجاج في إقليم بلوفديف الجنوبي وحظرت الصيد في البحيرات والأهوار التي تقطنها الطيور البرية المهاجرة في اطار الجهود الرامية لاحتواء تفشي إنفلونزا الطيور. =براغ- الشرطة التشيكية تعلن عن مقتل رجل مشتبه به في تهديد بتفجير طائرة ركاب متجهة من جزر الكناري إلى العاصمة البولندية وارسو وهبطت اضطراريا بمطار براغ . ************ واشنطن-السلطات الأمريكية تبدا في تنفيذ قرار الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما بإغلاق مجمعين روسيين ضمن سلسلة العقوبات الأخيرة على روسيا ودبلوماسيين روس يستعدون لمغادرة واشنطن بعد قرار الطرد. = واشنطن- عاصفة ثلجية شديدة و تساقط الثلوج الكثيفة والرياح الشديدة تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 100 ألف من السكان القاطنين في" نيو إنغلاند" والتوقعات الجوية الامريكية تشير الى ان الأيام الأولى من عام 2017 يتوقع بأن تشهد أنحاء البلاد "طقسا من "الفوضى الشتوية" يشمل تساقطا للثلوج والأمطار المتجمدة وحدوث صقيع" / وال / ********************