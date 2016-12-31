استئناف المفاوضات السودانية بشأن منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان .

الخرطوم 31 ديسمبر 2016 (وال) - أعلنتالحكومة السودانية أن استئناف المفاوضات مع "الحركة الشعبية - قطاع الشمال" بشأن منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان سيكون في الخامس من شهر يناير المقبل باديس أبابا. وقالت مصادر سودانية مطلعة في تصريح اليوم إن الوساطة الافريقية أبلغت الحكومة بالموعد لإجراء جولة رسمية سيخوضها الطرفان لتسوية المتبقي من الملفات العالقة بينهما والتي تشمل التوقيع على اتفاق وقف اطلاق النار والاتفاق على ملف تقديم المساعدات الانسانية للمتضررين في المنطقتين . يشار إلى أن الطرفين أجريا في السابق 13 جولة تفاوضية رسمية وغير رسمية أفضت إلى تفاهمات بشأن أكثر من 80 بالمائة من القضايا محل التفاوض. ومن المتوقع أن تشهد الجولة التفاوضية المرتقبة تداولا للمبادرة الأمريكية بشأن ملف إيصال المساعدات الانسانية للمتضررين عبر السودان.