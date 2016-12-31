منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تشيد باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا .

بروكسل 31 ديسمبر 2016 (وال) -اشادت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية والمعارضة معربة عن أملها في "تنفيذ الهدنة تنفيذا تاما". وقالت المسؤولة في بيان "ما يهم أولا وقبل كل شئ هو إمكانية تنفيذه بالكامل ومن قبل جميع أطراف الصراع " معربة عن أملها في أن يفتح وقف إطلاق النار الطريق أمام وصول المساعدات دون عوائق إلى جميع أنحاء البلاد لمن هم في حاجة لها. كما أعربت عن أملها في أن تفتح الهدنة الطريق لاستئناف المحادثات بين الأطراف السورية تحت رعاية الأمم المتحدة ضمن الإطار المحدد من قبل مجلس الأمن الدولي. وتعهدت موغيريني بأن يساعد الاتحاد الأوروبي الشعب السوري على إعادة بناء بلاده "بمجرد أن تصبح الأوضاع السياسية ملائمة ".