بلغاريا تعدم المزيد من الدواجن إثر انتشار إنفلونزا الطيور .

صوفيا 31 ديسمبر 2016 (وال) - أكدت وكالة سلامة الأغذية البلغارية امس الجمعة بأن بلغاريا ستعدم المزيد من طيور البط والدجاج في إقليم بلوفديف الجنوبي وانها حظرت الصيد في البحيرات والأهوار التي تقطنها الطيور البرية المهاجرة ضمن الجهود الرامية لاحتواء تفشي إنفلونزا الطيور. وقالت الوكالة إن الفيروس رصد في 14 مزرعة في بلغاريا منذ 16 ديسمبر من بينها سبع مزارع للبط في بلوفديف إلى جانب رصد حالة واحدة بين طيور برية . وأعدمت السلطات نحو 3150 بطة في قرية مانولي الجنوبية في بلوفديف هذا الشهر . واكتشفت اليابان وبضع دول أوروبية حالات إصابة بالسلالة ّ"إتش5إن8" من فيروس إنفلونزا الطيور في الأسابيع القليلة الماضية وأمرت بعض الدول بإبقاء الدواجن في أماكن مغلقة لمنع انتشار المرض .