الشرطة التشيكية تقتل شخصا هدد بتفجير طائرة ركاب .

براغ 31 ديسمبر 2016 (وال) - أعلنت الشرطة التشيكية مقتل رجل مشتبه به في تهديد بتفجير طائرة ركاب كانت متجهة من جزر الكناري إلى العاصمة البولندية وارسو وهبطت اضطراريا بمطار براغ . ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن الشرطة التشيكية قولها أن طائرة "بوينج 737 / 800" المتجهة من جزر الكناري إلى وارسو هبطت اضطراريا "في الجزء القديم من مطار "روزيني" بسبب التهديد بتفجير قنبلة على متنها وقضت الشرطة على المشتبه به في المكان. وأعلنت الشرطة أن جميع الركاب ال160 الذين كانوا على متن الطائرة تم إجلاؤهم منها وانها بدأت تحقيقا في الحادث .