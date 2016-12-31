مقتل 4 أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة غربي ولاية واشنطن الأمريكية .

سان فرانسيسكو 31 ديسمبر 2016 (وال) - لقي اربعة اشخاص حتفهم امس اثر سقوط الطائرة التي كانوا على متنها الليلة الماضية غربي ولاية واشنطن الأمريكية . وقال قسم النقل في ولاية واشنطن والذي نسق عمليات البحث إنه مما ساعد في العثور على الحطام في منطقة جيفرسون اللجوء إلى استخدام بيانات رادار الأدلة الجنائية وجهاز إرسال "سيسنا" ذي المحرك الواحد الخاص بتحديد المواقع في حالات الطواري. وكانت الطائرة قد غادرت مهبط "بوينغ فيلد" في سياتل أكبر مدينة في ولاية واشنطن حوالي الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي يوم الخميس متجهة إلى بورت أنجلوس الواقعة على الطرف الشمالي من شبه الجزيرة الأولمبية في الولاية الواقعة في شمال غرب الولايات المتحدة والمطلة على المحيط الهادي وفقدت الاتصال مع مركز مراقبة الحركة الجوية عند الساعة 6:44 مساء بالتوقيت المحلي . وفيما تم التأكيد على عدم وجود ناجين إثر تحطم الطائرة بالقرب من قناة هود أي أقل من نصف المسافة للرحلة المخطط لها قالت السلطات إنها لن تقوم بنشر أسماء الضحايا مشيرة إلى أنه سيتم توفير المزيد من التفاصيل في وقت لاحق من قبل المكلفين بإنفاذ القانون أو مكتب الفحص الطبي .