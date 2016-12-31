طرابلس 31 ديسمبر 2016 (وال) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم السبت .

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة السماء مغطاة جزئيا الى كليا بالسحب تتكاثر من حين لآخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة على بعض المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (9-14) درجة مئوية ولا تتجاوز (7) درجات مئوية على مناطق جبل نفوسة . بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - الجغبوب. السماء مغطاة جزئيا الى كليا بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة الى غزيرة على مرتفعات الجبل الاخضر مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية وتساقط حبات البرد مما يسبب في جريان بعض الاودية المحلية والريــاح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعـــة تتحول يوم الغد الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (10-14) درجة مئوية ولاتتجاوز (8) درجة مئوية على الجبل الأخضر. الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا والريـــــاح شمالية غربية الى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجـات الحـــرارة القصـوى تتـراوح مابين (10-14) درجة مئوية . الكفرة - تازربو - السرير السماء قليلة السحب والرياح شمالية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (12-16) درجة مئوية . ... وال ...