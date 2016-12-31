13 فصيلا في المعارضة السورية تؤكد إلتزامها بتشكيل وفدا لمحادثات أستانا بحلو منتصف يناير المقبل .

دمشق 31 ديسمبر 2016 (وال) - أعلن قادة 13 فصيلا سوريا معارضا تأييدهم لإتفاق وقف النار في سوريا مؤكدين إلتزامهم بتشكيل وفد بحلول 16 يناير المقبل لإجراء مفاوضات الحل السياسي الهادفة إلى حل شامل للأزمة السورية. ونقلت قناة "سكاي نيوزّ الإخبارية عن الفصائل أن الوفد سيمثلها في المفاوضات التي ستجرى في عاصمة كازاخستان أستانا يوم 23 من شهر يناير المقبل . ومن ناحية أخرى شدد الائتلاف الوطني والهيئة العليا للمفاوضات على ضرورة تمثيل قوى الثورة والمعارضة من خلال الهيئة العليا للمفاوضات . وأكد رئيس الائتلاف السوري أنس العبدة ورئيس الهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب عقب اجتماعهما في تركيا أن موقفهما من الجهود الرامية إلى عقد مفاوضات سورية في كازاخستان يرتكز على آلا تكون بديلا عن جنيف . ودخل إتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا, الذي أبرمته الحكومة السورية والمعارضة المسلحة ويشمل كافة أراضي البلاد حيز التنفيذ ليلة الخميس/الجمعة. وأعلنت القيادة العامة للجيش السوري وقفا شاملا للأعمال القتالية في سوريا باستثناء تنظيمي "داعش" و "فتح الشام" والمجموعات المرتبطة بهما اللذان لم ينضما لاتفاق وقف الاعمال القتالية. ونشرت وزارة الدفاع الروسية قائمة المجموعات المسلحة التي انضمت لاتفاق وقف الاعمال القتالية وهي "فيلق الشام" و"أحرار الشام" و"جيش الإسلام" و"ثوار الشام" و "جيش المجاهدين" و "جيش إدلب" و"الجبهة الشامية".