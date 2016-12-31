طرابلس 31 ديسمبر 2016 (وال) - نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم السبت .السبت ، 31-12-2016 - 12:37:00

من رأس جدير إلى سرت . السماء مغطاة جزيئا بالسحب تتكاثر من ظهر اليوم مع سقوط امطار متفرقة،و الريح شرش الى بحرى سرعته هذا اليوم الى صباح الغد ما بين (20 - 30)عقدة ويكون من ظهر الغد مابين (15 - 20)عقدة ،و إرتفاع الموج اليوم يتراوح ما بين (2.75-4.50) متر ويكون يوم الغد ما بين (2.00-2.50) متر ،و البحر هذا اليوم مضطرب الى شديد الاضطراب ويكون يوم الغد قليل الاضطراب،و درجة حرارة سطح البحر (19) درجة مئوية ،والرؤيـة متوسطة. الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى . سقوط امطار متفرقة مصحوبة بخلايا رعدية احيانا ومن المتوقع ان يصحبها تساقط ثلوج على ساحل الجبل الاخضر،و الريح شرش الى بحرى سرعته هذا اليوم الى صباح الغد ما بين (25 - 35)عقدة ويكون من ظهر الغد ما بين (15 - 20)عقدة،و إرتفاع الموج يتراوح مابين (3.00-5.00)متر حتى صبا ح الغد و يكون يوم الغد ما بين (2.50-3.00) ،والبحر مضطرب الى شديد الاضطراب هذا اليوم ويكون يوم الغد قليل الاضطراب الى مضطرب ،و درجة حرارة سطح البحر (19) درجة مئوية ،و الرؤيـة متوسطة الى ضعيفة. ... وال ...

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