اعتقال ثلاثة أشخاص على خلفية مقتل السفير اليوناني في البرازيل من بينهم زوجته .

برازيليا 31 ديسمبر 2016 (وال) - أعلنت الشرطة البرازيلية عن اعتقال ثلاثة أشخاص على خلفية مقتل السفير اليوناني في البرازيل "كيرياكوس أميريديس" فى مدينة ريو دي جانيرو الساحلية. ونقلت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية اليوم السبت عن بيان للشرطة أن "ضابط شرطة يبلغ من العمر 29 عاما ويدعى سيرجيو جوميز موريرا اعترف بقتل السفير "أميريديس" مبررا جريمته بأنها كانت دفاعا عن النفس". وأشارت الشرطة إلى وجود "علاقة غرامية" بين موريرا وفرانسواز زوجة السفير البالغة من العمر 40 عاما. وقد أقر إدواردو دى ميلو ابن عم موريرا بأنه شارك فى قتل السفيرمؤكدا أن زوجة السفير دفعت له مبلغ 25 ألف دولار مقابل مشاركته فى عملية القتل. وأشارت الشبكة إلى أن قاضى التحقيق أمر باعتقال زوجة السفير وجوميز موريرا وابن عمه على ذمة القضية فيما نفت فرانسواز من جانبها وجود أي علاقة لها بعملية القتل. وكانت الشرطة في ريو دي جانيرو قد اعلنت امس الجمعة أنه تم تحديد هوية جثة محترقة تم العثور عليها في وقت سابق هذا الأسبوع على أنها جثة السفير اليوناني لدى البرازيل كيرياكوس أميريديس .