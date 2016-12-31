الأمم المتحدة تدعو إلى السماح بتوصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين في سوريا .

نيويورك 31 ديسمبر 2016 (وال) -رحبت الأمم المتحدة اليوم السبت بإعلان وقف إطلاق النار في سوريا داعية كل الاطراف المعنية بالصراع للسماح لهياكلها بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المتضررين في مناطق الصراع في البلاد . وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "ستيفن أوبراين" في خطاب أمام مجلس الأمن إن "المحادثات بين المنظمة الأممية مع النظام السوري مستمرة بلا توقف بشأن قضية توصيل المساعدات الانسانية"مضيفا "أنهم لم يتلقوا ردا إيجابيا بعد من النظام السوري في هذا الشأن". وأعرب في الوقت نفسه عن "ترحيب" الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار المعلن في سوريا.. مؤكدا أنهم ينتظرون من النظام السوري ضوءا أخضر وضمانات أمنية بشأن توصيل المساعدات الإنسانية . وكانت روسيا وتركيا قد أعلنتا أول أمس الخميس عن توصل النظام والمعارضة في سوريا إلى إتفاق وقف إطلاق النار بضمانتهما انطلق يوم أمس الجمعة .