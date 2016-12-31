القوات الحكومية اليمنية تسيطر على جبل إستراتيجي في معقل الحوثيين شمالي اليمن .

صنعاء 31 ديسمبر 2016 (وال) - قال متحدث عسكري يمني ان القوات الحكومية اليمنية سطرت اليوم السبت على جبل إستراتيجي في محافظة صعدة معقل جماعة الحوثي في أقصى الشمال اليمني . وقال المتحدث باسم القوات في منطقة "البقع" محمد عبدالرحمن أن قوات الجيش سيطرت على جبل "الإرسال" الواقع في منطقة البقع شرقي محافظة صعدة بعد معارك خاضتها ضد الحوثييين أسفرت عن مقتل 10 حوثيين تم العثور على جثثهم في الجبل فيما تم أسر 2 اخرين. وأضاف ان القوات شنت هجوما واسعا من ثلاثة محاورتمكنت خلاله من السيطرة على الجبل بشكل كلي" لافتا إلى أن "مروحيات من طراز "أباتشي" تابعة للتحالف العربي شاركت في العملية العسكرية ". وأوضح المتحدث أن الجبل تكمن أهميته باعتباره مطلا بشكل مباشر على معسكر اللواء 19 مشاة وعلى الطريق الدولي الرابط بين منفذ البقع ومحافظة الجوف المجاورة لصعدة كما يطل على منطقة الجمارك في منفذ البقع البري والخاضع لسيطرة القوات الحكومية وهو ما يعني تأمين الجمرك من أي هجوم للحوثيين.