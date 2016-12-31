المجبري يناقش مع وزير الصحة بحكومة الوفاق وعدد من المستشارين مخاطر مرض أنفلونزا الطيور .

طرابلس 31 ديسمبر 2016 (وال)- خصص الاجتماع الذي عقده نائب رئيس المجلس الرئاسي ، فتحي المجبري، الخميس مع وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق الوطني عمر بشير، وعدد من المستشارين لمناقشة مخاطر مرض أنفلونزا الطيور وقيام الوزارة والجهات ذات العلاقة بالتنسيق فيما بينها لتوفير الادوية والمضادات في حالة تسجيل أية اصابات . وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة توفير الاحتياجات اللازمة لمواجهة المرض المتمثلة في توفير الأدوية المضادة للأنفلونزا، ومواد تشغيل المعامل لتشخيص المرض في حالة تسجيل حالة إصابة وتكليف فرق التقصي والرصد للتعامل والقضاء عليه . ودعا المجبري المختصين الى توظيف كافة الامكانيات المتاحة ورصد وتسجيل أي حالة بالإصابة لمنع انتشاره وتوفير كل الاحتياجات المطلوبة للتصدي للمرض ومنع انتشاره في ليبيا. (وال)